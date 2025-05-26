Эксперт назвал причины успешного наступления ВС России

Вооруженные силы России добились «резкого прорыва» сразу по нескольким направлениям, что стало итогом системной перестройки войск. Об этом рассказал в своем Telegram-канале политический консультант Игорь Димитриев.

По его словам, в российской армии с назначением нового министра обороны Андрея Белоусова была начата «системная перестройка», которая довольно быстро дала эффект.

Среди изменений, позволяющих добиваться успехов, Игорь Димитриев отметил внедрение FPV-дронов на оптоволокне и использование связки с дронами-ретрансляторами, формирование подразделений операторов БПЛА с собственной тактикой и задачами, массовое производство новых беспилотников, а также применение Россией «баллистических ракет с радиолокационными ловушками и сложной траекторией, затрудняющей перехват»

«Украина, ранее задававшая темп в дроновой войне, утратила инициативу. Война теперь идет не за квадратные метры, а за маршруты и частоты», - пояснил он.

При этом, по мнению эксперта, Киев пытается перехватить инициативу, строит сплошные инженерные заграждения, чтобы замедлить наступление российских войск, делает ставку на нейросетевую автономность и намерен создать «линию дронов» — эшелонированную систему обороны.

«Одновременно запускается производство собственных крылатых и баллистических ракет, не попадающих под западные ограничения. (…) Отдельный фронт — Черное море. Украина планирует вытеснить российский флот с помощью БЭКов типа «Магура»», - заметил он.

Однако политолог уверен, что даже самые амбициозные разработки украинской стороны «могут потерять значение», если не удастся найти эффективного ответа на оптоволоконные FPV-дроны и остановить продвижение российских войск.

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Ранее губернатор Новгородской области Андрей Никитин отметил успехи FPV-дрона производства новгородского научно-производственного центра «Ушкуйник». По словам главы региона, эти дроны «уничтожили натовской техники более чем на 300 миллионов долларов». В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал разработку средств радиоэлектронной борьбы для эффективного поражения беспилотников.