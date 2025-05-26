Минобороны заявило о массированном ударе по украинскому аэродрому

Российские войска нанесли массированный удар по аэродрому Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Атаке подвергся аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области Украины. Удар нанесли в ночь на 26 мая при помощи высокоточного оружия большой дальности и ударных беспилотников.

«Цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены», — добавили в оборонном ведомстве.

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Ранее политолог Сергей Марков заявил, что Россия, вероятно, будет наращивать силу ударов по Украине. Он также отметил, что на фоне происходящих событий у всех угасает энтузиазм по поводу мирных переговоров.