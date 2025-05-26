Военкор показал массовое уничтожение техники ВСУ в ДНР

Российские военные массово поражают в Донецкой народной республике (ДНР) технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры уничтожения боевых машин показал военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

«Операторы 27 артиллерийского полка бескомпромиссно режут логистику противника под Константиновкой», — рассказал военкор.

26 мая стало известно о возможности блокировать ВСУ у Константиновки в ДНР. Сделать это позволило взятие армией России населенного пункта Романовка.

О переходе Романовки под контроль Вооруженных сил (ВС) России сообщалось 25 мая. В Минобороны рассказали, что в боях за нее участвовали подразделения Южной группировки российских войск.