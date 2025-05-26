У Киева кончились ракеты для поставленных ЕС систем SAMP-T

У ВСУ закончились ракеты для зенитных батарей средней дальности SAMP-T, поставленных Италией и Францией. Об этом сообщает французская газета Le Monde со ссылкой на неназванный источник.

По словам собеседника издания, также Украина не получила «ни одной ракеты» для французской зенитной системы малой дальности Crotale за полтора года. По данным Le Monde, две батареи SAMP/T, переданные Киеву в 2023 году, стали практически бесполезны из-за нехватки ракет Aster-30.

В марте итальянская газета Corriere della Sera сообщала, что с февраля 2025 года Украина просила Францию и Италию отправить ей пятьдесят ракет Aster-30. Однако запасы этих ракет в Италии крайне низки и необходимы стране для собственной обороны. Франция, имеющая несколько большие запасы, также не смогла быстро удовлетворить потребности Киева из-за ограничений производственных мощностей.

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На прошлой неделе стало известно, что правительство Италии согласовало 11-й пакет военной помощи Украине, включающий 400 американских бронетранспортеров М113, боеприпасы и еще одну систему ПВО Samp/T.