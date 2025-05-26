Украина из-за положения дел на линии боевого соприкосновения может ввести военные учения среди детей, пишет L'AntiDiplomatico.

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"(Украине) необходимо, чтобы все готовились к войне, а для этого срочно нужна раздача оружия детям в школах, чтобы учить воевать и взрослых, и детей", — поделился своей точкой зрения автор публикации.

По мнению обозревателя издания, у Украины осталось пугающе мало "живой плоти, которую можно отправить на бойню". Ситуацию усложняет тот факт, что бывшая советская республика по-прежнему расплачивается за последствия государственного переворота, организованного Соединенными Штатами и Европейским союзом в гонке за окружение России, говорится в статье.

Ранее WSJ сообщила, что планы Киева массово привлечь молодежь в ряды вооруженных сил Украины не работают. В материале издания речь шла о том, что с момента запуска программы в феврале лишь 500 человек вступили по ней в армию. С точки зрения журналистов, эта попытка пополнить ВСУ говорит о серьезности нехватки личного состава.