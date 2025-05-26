В России выставили на продажу новую Mazda 2 2008 года выпуска

<p>На российском авторынке появилось интересное предложение: в Москве продают <strong>Mazda 2</strong> 2008 года выпуска, которая находится в почти заводском состоянии. Портал <a href="https://tarantas.news/posts/id57567-stojala-v-garazhe-v-rossii-vystavili-na-prodazhu-novuju-mazda-2-2008-goda-vypuska" target="_blank" rel="noopener">Tarantas.news</a> обратил внимание на объявление из-за крайне небольшого пробега — это редкость для машины такого возраста.</p><p>Модель представляет собой хэтчбек с атмосферным двигателем объёмом 1,5 литра, развивающим 103 л.с. и 137 Нм крутящего момента. <strong>Трансмиссия — 4-ступенчатый автомат</strong>, привод — передний.</p><p>Главная особенность автомобиля — пробег всего 9 155 километров. Продавец сообщает, что за последние семь лет машиной не пользовались и она хранилась в гараже. Утверждается, что пробег подлинный, повреждений нет, а техническое состояние соответствует новому автомобилю. Заявленная цена — <strong>1 250 000 рублей</strong>.</p>