В России выставили на продажу новую Mazda 2 2008 года выпуска

Моя Москва.онлайниещё 4

<p>На&nbsp;российском авторынке появилось интересное предложение: в&nbsp;Москве продают <strong>Mazda 2</strong> 2008 года выпуска, которая находится в&nbsp;почти заводском состоянии. Портал <a href="https://tarantas.news/posts/id57567-stojala-v-garazhe-v-rossii-vystavili-na-prodazhu-novuju-mazda-2-2008-goda-vypuska" target="_blank" rel="noopener">Tarantas.news</a> обратил внимание на&nbsp;объявление из-за крайне небольшого пробега&nbsp;&mdash; это редкость для машины такого возраста.</p><p>Модель представляет собой хэтчбек с&nbsp;атмосферным двигателем объёмом 1,5 литра, развивающим 103 л.с. и&nbsp;137 Нм&nbsp;крутящего момента. <strong>Трансмиссия&nbsp;&mdash; 4-ступенчатый автомат</strong>, привод&nbsp;&mdash; передний.</p><p>Главная особенность автомобиля&nbsp;&mdash; пробег всего 9&nbsp;155 километров. Продавец сообщает, что за&nbsp;последние семь лет машиной не&nbsp;пользовались и&nbsp;она хранилась в&nbsp;гараже. Утверждается, что пробег подлинный, повреждений нет, а&nbsp;техническое состояние соответствует новому автомобилю. Заявленная цена&nbsp;&mdash; <strong>1&nbsp;250&nbsp;000&nbsp;рублей</strong>.</p>

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