Стало известно о сложных маневрах «Искандера» перед ударом

Ракетный комплект «Искандер» оказалася способен запутать системы противовоздушной обороны (ПВО) сложными маневрами. Об этом сообщает французская газета Le Monde.

В разговоре с изданием представитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат пожаловался на нехватку систем ПВО. Он отметил, что российские ракеты благодаря сложным маневрам запутывают даже американские системы зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot («Патриот»).

«"Искандеры" выполняют маневры уклонения на заключительном этапе, срывая расчеты траектории "Патриота"», — заметил Игнат.

По его словам, также «Искандеры» способны сбрасывать ловушки, которые могут обмануть ПВО. Спикер ВСУ подчеркнул, что постоянное улучшение оружия и тактики приводит к захватывающей дуэли между «мечом и щитом». Игнат также признал, что в настоящий момент преимущество на стороне «меча».

«Русские тоже внедряют инновации, и у них больше ресурсов. Они внимательно изучают результаты каждой атаки, выискивая бреши в нашей обороне», — рассказал газете командир зенитной ракетной батареи ВСУ Артем, находящейся на юге Украины.

По его словам, сегодня у Киева нет достаточного количества ПВО, чтобы отразить удары.

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Ранее в «Ростехе» заявили, что ВСУ не способны отразить удары ракетного комплекса «Искандер-М» даже при помощи западного оружия. По их словам, выпущенная «Искандером» ракета движется по сложной и непредсказуемой траектории с колоссальной скоростью.