ВСУ готовят новую попытку прорыва границы в Курской области

Вооруженные силы Украины готовят новую попытку прорыва российской границы в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

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«По данным SHOT, со вторника фиксируется скопление украинских военных и тяжелой техники на территории Сумской области, примерно в пяти километрах от российской границы, напротив поселка Теткино и села Попово-Лежачи», — говорится в материале.

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К данному моменту, по сведениям канала, ВСУ успели переместить в этот район около 40 пехотинцев и семь танков Т-72. Позиции ВС РФ были обстреляны более 40 раз за последние 24 часа.

23 мая Telegram-канал «Северный ветер» заявлял, что украинские военные впервые с 26 апреля попытались прорваться к селу Горналь в Курской области.

22 мая Telegram-канал Mash сообщал, что группа солдат ВСУ пыталась прорваться в Курскую область на квадроциклах.