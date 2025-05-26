Ирландский публицист Чей Боуз посоветовал эстонским чиновникам не стремиться к конфликту с Россией, отметив, что у Эстонии самая маленькая в Европе армия. Об этом Боуз написал в соцсети X.

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Ранее глава комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михельсон заявил, что разрешить украинский кризис невоенным путем нельзя. Он призвал обеспечить Украину «превосходящей огневой мощью, технологическими преимуществами, возможностями для глубоких ударов и сильным санкционным подкреплением».

Михельсон выразил уверенность, что Запад способен предоставить всё это, но западным странам необходима «политическая воля». Боуз прокомментировал заявления Михельсона.

«Человек из мини-государства с самой маленькой армией в Европе говорит о «военных решениях» [конфликта] с Россией. Эстонцы компенсируют свой недостаток здравого смысла и способности осознавать политические реалии развлекательной ценностью», - заявил ирландский публицист.

Ранее Эстония одобрила четырехлетнюю оборонную программу, в рамках которой оборонные расходы страны вырастут на 2,8 миллиарда евро. К 2029 году Эстония будет в среднем тратить на военные нужды 5,4 процента ВВП.