Появление христианского креста на флаге «Ахмата» отражает многоконфессиональность и многонациональность отрядов, которые входят в спецназ. Об этом заявил командир «Ахмата», генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

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Он уточнил, что в начале специальной военной операции на Украине в спецназ входили только чеченцы. Однако позже в отряды вступили и другие бойцы, исповедующие православие.

— Незримую связь, которая объединяет россиян всех национальностей, мы называем русским духом. При этом никто не отказывает в национальной идентичности ни русским, ни чеченцам, ни другим народам нашей многонациональной Родины, — передает Telegram-канал Виктории Цыгановой.

Ранее Апти Алаудинов показал новый флаг спецназа «Ахмат», на котором появилось два религиозных символа — православный крест и мусульманский полумесяц. По словам командира, это знамя символизирует межконфессиональную общность мусульман и христиан в борьбе за традиционные ценности.

Он также сообщил, что в районах недавних боевых действий на границе с Курской областью остаются тысячи тел бойцов ВСУ, которых бросили их сослуживцы. При этом украинское командование проявляет равнодушие к судьбе своих военнослужащих — как погибших, так и раненых.