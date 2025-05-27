В ВСУ жалуются, что Patriot сложно бороться с "Искандером"

Система противовоздушной обороны Patriot испытывает трудности в борьбе с российским ракетным комплексом "Искандер". Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

"Уже длительное время фиксируются "Искандеры", российские баллистические ракеты, которые летают по иной траектории <…>, маневрируя и усложняя работу систем Patriot. Как известно, он в автоматическом режиме сбивает баллистику <…>, поэтому нужно высчитать точку встречи противоракеты с баллистической ракетой. Эти колебания при заходе на цель баллистической ракеты вызывают трудности у системы", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

Ранее Игнат в интервью газете Le Monde сообщал, что Украина столкнулась с нехваткой ракет для систем противовоздушных комплексов, в том числе для систем Patriot. Он отмечал, что вокруг Киева сосредоточенно несколько дивизионов Patriot, однако они не могут обеспечить стопроцентную защиту.

Как ранее сообщили ТАСС в госкорпорации "Ростех", ВСУ не имеют оборонительных средств, чтобы отразить удары ракетного комплекса "Искандер". Там указали, что перегрузка при маневрах баллистической ракеты "значительно превышает перегрузки, которые может выдержать подавляющее большинство натовских зенитных ракет". "Поэтому ВСУ сбивать "Искандер" нечем. Фактически противник может только наблюдать за полетом этих ракет, осознавая неизбежность поражения своих объектов", - добавили в Ростехе.