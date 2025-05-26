Эксперт усомнился в способности Трампа остановить ВС России на Украине

Критика со стороны президента США Дональда Трампа никак не помешает России продолжать выполнять поставленные задачи. Такое мнение высказал американский аналитик Уилл Шрайвер в своем аккаунте в соцсети Х.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал действия российского лидера Владимира Путина на Украине после масштабных ударов российских войск по военным украинским объектам. При этом он выступил и с критикой Владимира Зеленского, подчеркнув, что заявления политика лишь усугубляют положение его страны.

Трамп оказался недоволен Путиным

По мнению Уилла Шрайвера, России не интересно, чем «недовольна разваливающаяся империя».

«Они будут продолжать делать то, что им, черт возьми, угодно, а американцы, черт возьми, будут с этим мириться по той простой причине, что они все равно ничего не могут с этим поделать», - написал эксперт.

Напомним, что накануне в Минобороны РФ сообщили о массированном ударе по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим компоненты ракетного оружия и ударные беспилотники. СМИ писали, что удары были нанесены по заводу «Антонов» в Киеве.