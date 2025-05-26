В ВСУ пожаловались на изменившуюся тактику российских дронов-камикадзе

Атаки российских беспилотников становятся все более сложными, а уничтожать дроны все труднее, рассказал Business Insider командир группы украинского мобильного подразделения ПВО.

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Алексей, заместитель командира подразделения ПВО территориальных сил обороны Украины, говорит, что за последние несколько месяцев тактика российских беспилотников изменилась: теперь они летают быстрее и выше.

"Это создает проблемы для воздушных защитников, особенно для тех, кто вооружен только пулеметами на пикапах", - пишет BI.

При этом Россия применяет как обычные "Герани", так и модернизированные варианты с реактивным двигателем и увеличенной полезной нагрузкой. Также ВС РФ используют беспилотники-обманки. Они не имеют боеголовок и призваны изнурять ПВО Украины, поскольку выглядят убедительно и кажутся такими же смертоносными, как и настоящие. И хотя они не вооружены, эти беспилотники могут выполнять дальние разведывательные миссии.

"Раньше Россия запускала свои "Герани" на низких высотах, чтобы избежать радиолокационного обнаружения. Однако теперь она запускает беспилотники выше, на высоту более 8 000 футов (около 2,5 км - прим. "РГ") - вне досягаемости пулеметов, которые используют мобильные подразделения", - отмечает издание.

По словам Алексея, эта новая тактика делает "Герани" недоступными для мобильных огневых групп вроде той, которой он командует. Теперь они могут лишь наблюдать за дронами и докладывать о них. Кроме того, российские дроны могут собираться в определенном районе, чтобы затем одновременно наносить удары по целям. И хотя, как утверждает Алексей, часть дронов ВСУ все же удается уничтожать, в последнее время число сбитых БПЛА начало снижаться.

Чтобы преодолеть высотный барьер и стабильно поражать беспилотники, мобильным группам необходимо дополнительное оружие, например, переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК), говорит Алексей. Однако, по его словам, сейчас существует дефицит недорогих ручных ПЗРК для уничтожения беспилотников.