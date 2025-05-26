«Золотой купол» Трампа: мнения экспертов и последствия для России
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп представил проект системы противоракетной обороны «Золотой купол» стоимостью 175 миллиардов долларов. Военный эксперт Алексей Леонков заявил РИА Новости, что основой системы станут спутники, в запуске которых может помочь Илон Маск.
Администрация Трампа хочет создать «Золотой купол» в США по примеру израильского «Железного купола» - системы, защищающей целые районы и города, а не отдельные объекты. В январе Трамп подписал указ о разработке подобной системы. Он подчеркивал, что угроза применения баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет остается «самой катастрофической» для США.
По словам Трампа, проект будет завершен к январю 2029 года, когда закончится его президентский срок. Однако опрошенные Reuters эксперты усомнились, что в эти сроки удастся уложиться: по их мнению, на реализацию проекта уйдет около десяти лет. По оценке бюджетного управления Конгресса США, на создание «Золотого купола» потребуется 831 миллиард долларов в течение 20 лет.
Леонков подчеркнул, что ядром «Золотого купола» станут спутники, которые будут массово запускать на орбиту. По его словам, речь может идти о двух тысячах космических аппаратов. Эти спутники будут оснащены чувствительными датчиками, соединенными в единую сеть на разных орбитах.
«Чем больше спутников смогут «увидеть» в полете гиперзвуковую ракету, тем с большей вероятностью удастся вычислить ее траекторию и передать данные на перехват выше по инстанции. Вся система, благодаря внедрению искусственного интеллекта, будет максимально автоматизирована», - отметил эксперт.
По его мнению, США по силам «кратно нарастить» группировку спутников к 2030 году. Принять участие в проекте смогут частные подрядчики - SpaceX Илона Маска или Blue Origin Джеффа Безоса.
РИА Новости отмечает, что основной наземной составляющей «Золотого купола» станет уже существующая инфраструктура, в которую входят около 60 противоракет GBMD наземного базирования на Аляске и в Калифорнии. Однако во время испытаний ракетам GBMD удалось поразить учебную цель только в половине случаев. Из-за этого Пентагон запустил программу Redesigned Kill Vehicle (RKV) за 5,8 миллиарда долларов. Целью программы было создание новой боевой части для противоракет.
Планировалось, что концерны Raytheon, Boeing и Lockheed Martin завершат разработку к 2025-му, но в августе 2024 года контракт был отменен. СМИ писали, что причиной стали «конструктивные проблемы изделия».
После этого был начат другой проект - Next-Generation Interceptor (перехватчик следующего поколения). В рамках проекта разрабатывается противоракетная трехступенчатая и твердотопливная система LGM-35 Sentinel с дальностью не менее 15 тысяч километров. Система должна была начать боевое дежурство к 2030-му, но почти двукратный рост стоимости программы вынудил разработчиков сдвинуть сроки.
Морскую часть «Золотого купола» будут представлять корабли с боевой информационно-управляющей системой Aegis и противоракетами Standard SM-3, эсминцы Arleigh Burke и крейсеры Ticonderoga, отмечает РИА Новости.
В России и Китае назвали программу «Золотой купол» «глубоко дестабилизирующей». В Москве и Пекине подчеркивали, что речь идет о создании «ничем не ограниченной, глобальной, глубокоэшелонированной и многосферной системы ПРО».
РИА Новости отмечает, что Россия может ответить на новую американскую систему ракетами «Тополь-М» и РС-24 «Ярc» с дальностью в 12 тысяч километров, способными нести четыре боевых блока мощностью от 300 до 500 килотонн. Эти ракеты оснащены современными средствами преодоления ПРО.
Также у России есть комплекс РС-28 «Сармат», каждая ракета которого сможет доставлять больше десяти боевых блоков. Дальность комплекса, по разным оценкам, составляет 16 до 18 тысяч километров. В систему заложен принцип «орбитальной бомбардировки»: «Сармат» способен атаковать цели по суборбитальной траектории через Южный полюс - в обход ПРО.