Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский оказался под давлением сразу с двух сторон - как со стороны военного командования, так и со стороны руководства страны, сообщает "Военное обозрение". Украинские ресурсы сообщают о нарастающем недовольстве действиями Сырского как в рядах армии, так и в Офисе президента Украины.

По информации Telegram-канала "Резидент", командиры на местах отказываются выполнять приказы Сырского, считая их бессмысленными и губительными для личного состава. Некоторые из них обвиняют главкома в "уголовных" методах ведения боевых действий и утверждают, что его решения приводят лишь к бессмысленным потерям.

"Мясные штурмы", ставшие символом стратегии Сырского, вызывают все большее раздражение в войсках. По словам одного из офицеров ВСУ, многие задачи невозможно выполнить не только по техническим причинам, но и по моральным. На фоне постоянных потерь под Покровском и других направлениях приказы наступать воспринимаются как абсурдные. При этом, как сообщается, нормального тыла у украинской армии нет, а бойцы нередко вынуждены спать в окопах под ударами, не получая необходимой поддержки.

Ситуация на фронте отразилась и на общем моральном состоянии армии. По словам источника в украинском Генштабе, переговорный процесс, о котором говорят в Киеве, только усугубил разложение в рядах ВСУ - военные массово отказываются от выполнения опасных заданий, включая командный состав.

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На Банковой, по данным украинских пабликов, уже не первый месяц рассматривают возможность отставки Сырского, однако найти ему замену пока не удается.