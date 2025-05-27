«Летчики не умирают»: о подвигах авиаторов-пограничников

Во Владивостоке, городе воинской славы, множество памятников напоминают о героизме защитников Отечества. Среди них – памятник авиаторам-пограничникам, расположенный в пригороде в районе Садгорода на территории бывшей военной части. Этот мемориал увековечил подвиг лётчиков, охранявших восточные рубежи страны в годы Великой Отечественной войны и не только.

История памятника уходит во времена еще до начала Великой Отечественной войны и связана с появлением пограничной авиации. 21 июля 1932 года в соответствии с постановлением Совета труда и обороны СССР в пограничных округах НКВД начали формироваться авиационные части. Эта дата считается днём основания авиации пограничных войск.

В ноябре 1932 года был утверждён план по созданию авиаотрядов на 1932–1934 гг. К концу 1932 года появились первые подразделения в Алма-Ате, Тбилиси, Ташкенте, Харькове и других городах. В 1933–1934 годах — ещё семь, в том числе морской авиаотряд во Владивостоке.

8 января 1932 года 66-я разведывательная авиаэскадрилья Черноморского флота была переброшена под Хабаровск, а затем — во Владивосток. Здесь она стала 8-й отдельной разведывательной авиаэскадрильей. В августе 1933 года её перебазировали на Камчатку - авиаторы-пограничники совершили уникальный для того времени групповой перелёт по маршруту Владивосток – Халактырка.

27 марта 1934 года эскадрилья была включена в состав Пограничной охраны ОГПУ. А 5 марта 1935 года получила новое наименование — 2-я отдельная морская авиаэскадрилья НКВД СССР. Именно она положила начало созданию новых частей пограничной авиации на Дальнем Востоке.

15 апреля 1933 года считается днём основания Владивостокской пограничной авиационной части. С августа того же года началось регулярное патрулирование границы, воздушная разведка, связь с заставами и доставка грузов.

Лётчики активно участвовали в боевых действиях на границах СССР: в 1933 году — в Синьцзяне, позже — в Туркмении и Таджикистане, в 1937 году — в Казахстане, а также в Хасанских событиях в Приморье летом 1938 года. За 10 дней боевых действий было выполнено 29 вылетов, налёт составил 36 часов 55 минут.

Во время одного из вылетов 3 августа 1938 года пограничный самолёт потерпел крушение у мыса Гамова. Погиб штурман старший лейтенант А.И. Прокопчик. Он был похоронен на берегу Амурского залива, в расположении части.Там же похоронен и командир части подполковник В.К. Карчевский, погибший при исполнении служебных обязанностей уже после войны.

В 1972 году на месте захоронения был установлен памятник — бетонная стела с бронзовой звездой, пропеллером боевого самолёта и надписью: «Авиаторам-пограничникам — бесстрашным часовым Родины». Памятник установлен между двумя одинаковыми надгробиями на могилах погибших офицеров, а его значение расширили, посвятив в том числе подвигам летчиков в годы ВОВ.

Роль летчиков-пограничников в годы Великой Отечественной сложно переоценить. Помимо непосредственного участия в боевых действиях они выполняли целый спектр заданий, таких как помощь партизанским отрядам в тылу противника, эвакуация раненых партизан, парашютная подготовка партизан-разведчиков и доставка их на самолетах полка в партизанские отряды, обеспечение фронтов средствами правительственной связи, участие в спецоперациях по ликвидации бандформирований на территории СССР. Особо опасными были полеты в тыл врага, так как осуществлялись они без прикрытия истребителей и машины нередко попадали под вражеский огонь.

Огромную роль сыграли пограничные части во время войны с Японией. Как отмечал главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке маршал А.М. Василевский, «... пограничники Дальнего Востока выполняли иную задачу, чем та, которая выпала на долю защитников западных рубежей. В августовских боях 1945 г. против японских захватчиков пограничные войска первыми перешли в наступление».

Из пограничников Приморья сформировали так называемые отряды нападения, которые первыми пошли в бой в ночь на 9 августа 1945 года.

Из воспоминаний о штурме «Волынского узла»:

«... неистовая гроза бушевала над фронтом, наши солдаты начали штурм... впереди ползли знавшие тайные тропы к вражеским ДОТам пограничники и тянули за собой веревки, за которые держалась пехота, чтобы не сбиться с пути. Штурмовые группы, кидая гранаты в раскатах грома и молний, застали японцев врасплох. Бетонные заграждения преодолевались без помощи пушек, в первые бреши рванулась пехота... начались рукопашные схватки».

Что касается авиационной группы пограничных войск Приморского округа, она включала в себя 5-ю отдельную морскую авиационную эскадрилью: три авиационных звена и самолет командира эскадрильи. На вооружении состояли самолеты-разведчики (P-5), бомбардировщики (СБ), гидропланы (МБР- 2) и транспортные самолеты (ЛИ-2). Пограничная авиация располагала сетью оперативных аэродромов в местах дислокации каждого пограничного отряда и могла осуществлять авиационную поддержку наземных войск, вести воздушную разведку, перевозить личный состав и грузы.

В ходе Советско-японской войны перед 5-й отдельной эскадрильей были поставлены важные задачи. Перед началом вылетов экипажи самолетов инструктировались по правилам и порядку ведения визуального наблюдения за передислокацией частей японской армии, а также топографической аэрофотосъемки приграничья Маньчжурии. Полученные данные помогали скорректировать планы командования и избежать неоправданных людских потерь.

Памятник авиаторам-пограничникам во Владивостоке является значимым символом героизма и мужества защитников Отечества. Он напоминает о важности сохранения исторической памяти и уважения к подвигу тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость страны.