Амстердам передал Киеву старые истребители F-16, которые практически разваливаются в воздухе, рассказал РИА Новости активист из голландской организации «Volkeren voor vrede» и представитель Ассоциации антифашистов (AFVN) Шурд де Гроот.

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Ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил, что 26 мая Украине направят последние из 24 обещанных истребителей F-16.

«Это трагично, - прокомментировал де Гроот заявление министра. - Но в некотором роде и смешно».

Самолеты, по его данным, стали направлять Украине после того, как срок их эксплуатации истек. По его данным, было «несколько случаев, когда переданные истребители F-16 падали». Когда совершались сложные маневры, старые самолеты «практически разваливались в воздухе».

Кроме того, как напомнил активист, с тех пор как Нидерланды передали Украине первые F-16, никаких изменений в пользу ВСУ на поле боя не произошло.