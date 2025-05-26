В ДНР уничтожили командный пункт одной из бригад ВСУ

Командный пункт 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожен ударом фугасных авиационных бомб (ФАБ) на границе ДНР и Днепропетровской области. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"В Мирном [Великоновоселковского района] ФАБом ударили по командному пункту 143-й бригады. Он уничтожен, соответственно", - сообщили в силовых структурах.

В результате удара, по данным силовиков, уничтожены 17 военнослужащих ВСУ, есть раненые.

Кроме того, под удары попали военнослужащие 148-й отдельной артиллерийской бригады противника. Уничтожены восемь военнослужащих и техника.