Группу иностранных наемников с женщиной-снайпером в составе ликвидировали в Дзержинске в Донецкой народной республике. Об этом в понедельник, 26 мая, сообщил штурмовик 51-й армии Южного военного округа с позывным Серый.

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По его словам, это произошло в начале весны, когда российские военные выбивали Вооруженные силы Украины из пятиэтажек на окраине города. Впоследствии выяснилось, что там были не украинские военные, а наемники.

— Зайти в пятиэтажку штурмом было невозможно, из разных окон по нам вели огонь два пулеметчика и снайпер, — рассказал боец.

Он уточнил, что было принято решение снести пятиэтажку при помощи противотанковых мин. Чтобы отвлечь наемников, двое штурмовиков начали стрелковый бой, а военный с позывным Восток в это время относил мины. Всего было четыре захода.

— За четыре захода он сложил половину пятиэтажки. Там он засыпал походу и снайпершу, потому что она перестала работать, а она выходила, ловила нас регулярно, — предположил Серый.

Позже ВС РФ обнаружили место базирования противника, там были женские вещи и снайперские патроны калибра НАТО, передает РИА Новости.

Украинские военные пытаются перейти на сторону России, маскируясь под гражданских. Об этом рассказал снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным «Руль».

ВСУ внедрили систему поощрений, напоминающую игровую, для мотивации своих бойцов. За каждого ликвидированного российского солдата начисляется шесть очков, за поврежденный танк — 20 или 40 очков.

Кроме того, в Сети появилось видео, на котором запечатлены два снайпера с позывными «Есаул» и «Велес» Вооруженных сил России, которые подорвались на украинской мине. Они ожидали эвакуации семь часов.