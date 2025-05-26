В ДНР уничтожили часть элитного подразделения БПЛА ВСУ "Сварог"

Часть элитного подразделения БПЛА ВСУ "Сварог" уничтожена ударами фугасных авиационных бомб (ФАБ) на границе ДНР и Днепропетровской области. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"В селе Мирное Великоновоселковского района уничтожена часть 424-го отдельного батальона беспилотных систем "Сварог". Удары наносились при помощи ФАБ", - сообщили в силовых структурах.

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В результате ударов уничтожены почти полтора десятка операторов БПЛА и оборудование.