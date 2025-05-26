На подлете к Ярославлю отразили атаку украинского БПЛА

Атака украинского БПЛА отражена вблизи Ярославля, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

"На подлете к Ярославлю отражена атака украинского БПЛА. Разрушений и пострадавших нет", - написал он.

По его словам, на территории региона могут находиться фрагменты беспилотника, которые важны для следствия. Глава региона попросил жителей при их обнаружении отойти на безопасное расстояние и незамедлительно сообщить о местонахождении фрагментов по телефону 112.

Работа подразделений Министерства обороны РФ и силовых ведомств по обеспечению безопасности в регионе продолжается, добавил Евраев.