Шапша сообщил об уничтожении пять дронов над Калужской областью

Газета.Ru

Над Калужской областью ночью уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

Шапша сообщил об уничтожении пять дронов над Калужской областью
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"Силами противовоздушной обороны с 2:00 по 5:00 [по московскому времени] 26 мая на территории региона были уничтожены пять БПЛА", - говорится в сообщении.

По словам главы региона, три дрона сбили над Жуковским районом, по одному - над Думиничским районом и на окраине Обнинска. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений. Накануне Минобороны России сообщило, что за семь часов территорию РФ атаковал 51 украинский беспилотник.

Один из них был сбит над территорией Калужской области. Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России "будет увеличиваться".

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