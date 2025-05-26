ВСУ попытались атаковать химзавод в Ивановской области

Mash: ВСУ попытались атаковать химический завод в Ивановской области
Украинские оккупанты попытались атаковать беспилотниками химический завод в Ивановской области.
Об этом пишет Telegram-канал Mash.
«ВСУ пытались атаковать дронами крупный химзавод в Ивановской области», — говорится в сообщении.
По данным канала, местные жители слышали несколько взрывов недалеко от Дмитриевского химического завода.
Официального подтверждения информации на данный момент нет.
Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что в апреле ВСУ еженедельно наносили около 2000 ударов по мирным объектам.