Ракета "Булат" в четыре раза может увеличить боезапас расчета ПТРК

Новейшая ракета 9М134 "Булат" в четыре раза может увеличить боезапас расчета противотанкового ракетного комплекса (ПТРК). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех").

"Таким образом повышается разнообразие и вариативность средств поражения", - отметили в холдинге.

Ракета предназначена для поражения среднебронированных целей, в том числе оснащенных динамической защитой, легкобронированной и небронированной техники. Разработка имеет защиту от помех, а также систему управления с телеориентированием в лазерном луче. Максимальная дальность действия ракеты составляет порядка 3,5 километра. В феврале компания "Высокоточные комплексы" провела успешные испытания ракеты "Булат". Выполнение всех основных тактико-технических характеристик было подтверждено.