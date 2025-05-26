Старший сапер с позывным Красавчик заявил, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) закладывали взрывчатые устройства в детские игрушки во время оккупации Курской области. Его слова приводит ТАСС.

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Военный рассказал, что украинские солдаты в Суджанском районе оставляют надписи и схроны, а также делают ловушки на придомовых территориях и в домах.

«Мы уже понимаем, с каким противником мы сталкиваемся на самом деле. Делают подлянки. Могут даже игрушки заминировать, чтобы потом, когда народ заедет, кто-нибудь нашел свою старую игрушку, поднял и произошла детонация», — отметил он.

Ранее сообщалось, что ВСУ в Сумской области ежедневно пытаются штурмом взять российские позиции рядом с населенным пунктом Рыжевка. Однако у них ничего не получается.