Раскрыто общее число возвращенных с начала СВО россиян

С начала СВО около 4,5 тысячи россиян вернули с подконтрольной Украине территории, сообщает Минобороны России и аппарата уполномоченного по правам человека в РФ.

В материале говорится, что в результате 39 обменов были возвращены не менее 4 492 россиян. Из них тысячу обменяли в результате последнего обмена.

Ранее Минобороны России заявило о завершении обмена пленными с Украиной по формуле «1000 на 1000». Во время первого этапа — 23 мая — российской стороне были переданы 270 бойцов и 120 гражданских. На следующий день вернулись 307 военнослужащих. 25 мая состоялся по формуле «303 на 303».