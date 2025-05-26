СМИ: РФ сможет наносить удары по Украине с применением тысячи дронов

Российская армия сможет наносить по Украине удары с применением до тысячи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом, ссылаясь на источники, сообщает британское издание Economist.

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По сведениям издания, главной проблемой Украины становится число российских беспилотников, с которыми не справляются системы противовоздушной обороны (ПВО). В материале отмечается, что если украинской армии даже удастся стабилизировать линию фронта, трудности с ПВО лишь возрастут. Economist утверждает, что российские войска находят все больше и больше способов прорваться через украинскую противовоздушную оборону, которая испытывает растущие трудности из-за недостаточного количества зенитных ракет, меняющейся тактики РФ и недружественной политики Вашингтона.

В частности, Россия планирует производить до 500 БПЛА в день, что приведет к возможности атаки роями по 1000 штук. 25 мая сообщалось, что российские военные поразили предприятия ВПК на Украине.