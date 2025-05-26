В Киеве на фоне воздушной тревоги произошли взрывы

В Киеве ночью на фоне воздушной тревоги произошли взрывы. Об этом сообщила украинская "Телевизионная служба новостей" (ТСН) в своем Telegram-канале.

"Взрывы раздаются в Киеве", - говорится в сообщении, опубликованном в 0:53 по московскому времени.

Мэр столицы Украины Виталий Кличко в Telegram-канале спустя три минуты уточнил, что на левом берегу в Киеве работают силы противовоздушной обороны. Накануне агентство Reuters заявило, что в ночь на 25 мая Вооруженные силы РФ совершили крупнейшую воздушную атаку на территорию Украины с начала конфликта.

По данным официальных лиц республики, на страну "обрушился шквал" из 367 беспилотников и ракет. В результате были ранены десятки мирных жителей, а по меньшей мере 12 человек получили несовместимые с жизнью травмы. Reuters называет эту атаку самой крупной за все время боевых действий по количеству задействованного оружия, но отмечает, что во время других ударов пострадавших было больше.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.