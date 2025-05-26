Украина испытывает острую нехватку резервов. Как ВСУ хотят удержать фронт?

Начавшаяся в зоне СВО весенне-летняя кампания пока не принесла существенных успехов ни одной из сторон. После тяжелого поражения в Курской области украинские военные, несмотря на большие потери, сумели стабилизировать фронт. Однако это не означает, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) удалось преодолеть системные проблемы, продолжающие разлагать подразделения. Главная среди них — массовое дезертирство, ставшее причиной острой нехватки личного состава. Как это влияет на боеспособность ВСУ в последние месяцы и какими средствами командование пытается переломить ситуацию — разбиралась «Лента.ру».

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«Все молчат»

Проблема неукомплектованности боевых частей преследует ВСУ как минимум с осени 2023 года — с момента провального контрнаступления, обернувшегося разгромом десятка элитных бригад.

С тех пор дефицит личного состава нарастал лавинообразно — из-за потерь на фронте и массовых случаев дезертирства

В 2024 году украинское командование пыталось восполнить нехватку солдат за счет перевода тыловых специалистов — водителей, связистов, инженеров и инструкторов — в пехоту. Однако, судя по всему, эта мера оказалась контрпродуктивной.

По данным проекта LostArmor, анализировавшего украинскую статистику уголовных дел, к маю основную часть потерь Вооруженных сил Украины составляли не погибшие, раненые или пропавшие без вести, а солдаты и офицеры, самовольно покинувшие позиции.

Так, в 2024 году из ВСУ дезертировали 89 449 человек, а за первые четыре месяца 2025-го — уже 70 634.

70 634 военнослужащих Вооруженных сил Украины самовольно покинули часть или дезертировали с начала 2025 года

Украинские власти практически открыто признают масштаб проблемы. Более того, в стране действует программа амнистии для дезертиров, позволяющая им вернуться в армию, — но исключительно в боевые части.

Однако, по данным Государственного бюро расследований (ГБР), воспользоваться этим правом согласились лишь около 7000 человек.

Люди не возвращаются на убой, а сейчас можно вернуться из СЗЧ только в определенные части. В своем большинстве это штурмовые бригады. Я не понимаю логики. То есть, с одной стороны, мы хотим вернуть людей из СЗЧ. Их отправляют в штурмовую бригаду как штрафников Анна Скороход депутат Верховной Рады

Недоукомплектованность наносит критический урон украинским батальонам: чем меньше людей в строю, тем реже возможна ротация с передовой. Без достаточных резервов становится невозможным сдерживать даже локальные попытки прорыва фронта.

И даже если Вооруженным силам Украины пока удается удерживать фронт, наступательные возможности — даже тактические — практически утрачены

Как сообщают сами украинские военнослужащие, основными причинами ухода в самоволку остаются:

несовершенная система мобилизации, полное отсутствие ротаций с передовой, общая усталость от боевых действий.

Эти факторы приводят к моральному и физическому истощению солдат.

Некоторые бойцы проводят на передовой по шесть и более месяцев без связи с семьями, элементарных бытовых условий и возможности покинуть позиции. При этом командиры нередко отказывают в отпусках, ссылаясь на боевую обстановку и нехватку личного состава.

Относительно нарушений прав человека в армии все молчат. (...) В результате половина нашей воюющей армии находится в самовольном оставлении части Марьяна Безуглая депутат Верховной Рады

Тем не менее нарастающий кризис пока не привел к обрушению фронта.

Отсутствие существенных продвижений российских подразделений с начала весны свидетельствует о том, что Генеральному штабу Вооруженных сил Украины пока удается удерживать оперативный контроль

Kill zone

В условиях, когда штурмовые резервы и запасы бронетехники стремительно иссякают, украинскому командованию приходится все чаще прибегать к нестандартной тактике. И нужно признать: на поле боя это приносит по крайней мере ограниченные успехи.

Последняя из таких новаций, уже частично протестированная на фронте, — проект под названием «Линия дронов»

Он создавался как инструмент для сдерживания российского наступления на наиболее уязвимых направлениях — в ситуации, когда у ВСУ нет возможности наступать, а удержание фронта за счет живой силы становится затруднительным.

Как утверждают источники издания «Украинская правда», проект курируется на самом высоком уровне.

В Генеральном штабе ВСУ рассчитывают, что в ближайшем будущем «Линия дронов» станет ключевым элементом оборонительной стратегии Украины и позволит изматывать российские войска без необходимости проводить «мясные штурмы».

Суть концепции заключается в следующем: Силы беспилотных систем (СБС), сформированные из усиленных полков и бригад БПЛА, создают на наиболее опасных участках фронта так называемую kill zone — «зону смерти», или иначе — полосу выжженной земли

Мы контрнаступать не будем, поэтому все нужно уничтожить высокопоставленный офицер ВСУ на условиях анонимности для «Украинской правды»

По замыслу украинского командования, глубина этой зоны должна составлять 50 километров и делиться на четыре сектора: 5-10 километров, 10-15 километров, 15-20 километров и 20-50 километров. На всей протяженности этих участков перемещения техники и личного состава противника должны быть полностью заблокированы.

В первую очередь, как признают авторы концепции, этого можно достичь путем уничтожения всех потенциальных укрытий перед украинскими позициями — домов, подвалов и руин, которые могут быть использованы для закрепления российских штурмовых групп.

На глубине 5 километров вообще не должно быть противника — там все будет заминировано. На 10 километрах выбиваем всю логистику, на 15 — выбиваем артиллерию. Все время работают разведывательные «крылья», которые ищут логистические развязки противника высокопоставленный офицер ВСУ на условиях анонимности для «Украинской правды»

Уничтожение украинских операторов БПЛА, действующих на значительном расстоянии от передовой, — задача крайне сложная для российских военных. А в условиях, когда любое передвижение или попытка сосредоточения сил оперативно фиксируется разведкой, ожидать масштабных прорывов по типу операции в Курской области не приходится.

Аналогичная ситуация и с украинскими подразделениями, пытающимися наступать: они чаще всего уничтожаются еще в районах сосредоточения. Но, как уже отмечалось, в ближайшей перспективе ВСУ не планируют наступательных действий.

Главная цель Украины на текущем этапе — истощить российские подразделения и дождаться более благоприятных условий для потенциальных мирных переговоров, при этом рассчитывая на потепление отношений с США

Локальные отступления на отдельных участках фронта, судя по всему, рассматриваются президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой как приемлемая цена. Особенно в условиях, когда массовое дезертирство перешло из разряда хронических проблем в категорию системных явлений, разлагающих украинскую армию, но пока не приводящих к ее полному распаду.

Подвижный паритет

Будет ли «Линия дронов» спасительной тактикой для Вооруженных сил Украины хотя бы в ближайшие месяцы — вопрос открытый. Однако, как уже отмечалось, использование kill zone действительно способно снизить темпы российского наступления и на ряде участков даже полностью остановить его.

Военный аналитик Евгений Норин считает, что в ближайшее время не стоит ожидать операций на сокрушение противника с глубокими охватами, как это было в Курской области. В разговоре с «Лентой.ру» он согласился с тем, что украинские подразделения с трудом, но стабилизировали фронт, несмотря на острый дефицит личного состава.

«В целом ситуация осталась такой же, как и год назад. Вооруженные силы Украины медленно отступают, теряют небольшие участки территории, время от времени переживают тактические кризисы, но не более того», — пояснил он.

Усталость в украинской армии накапливается, но крайне медленно. Говорить, что мы стоим в двух шагах от победы, нельзя. Радикально ничего не изменилось Евгений Норин военный аналитик

По его словам, паритет в определенной степени нарушила победа российских военных под Курском, где отступающие украинские силы потеряли значительное количество техники. Однако основная часть группировки ВСУ успела выйти из формировавшегося окружения.

«Не стоит думать, что Российская армия взяла оперативную паузу. Наступление продолжается, но его темпы невысоки. Осенью прошлого года противник перебросил части из Донбасса для участия в боях за приграничные территории, за счет чего на ряде участков наши войска смогли продвинуться. Насколько получится повторить такой успех сейчас — вопрос», — добавил он.

Евгений Норин считает, что даже в случае заключения перемирия, к которому стремится Украина, ситуация на передовой для ВСУ существенно не изменится.

Украина, по мнению аналитика, не сможет в сжатые сроки восполнить потери в людях и технике, а тем более — подготовиться к новому наступлению. Напротив, 30-дневная передышка может оказаться полезной для российских штурмовых частей, действующих без перерыва на протяжении многих месяцев

Кроме того, он уверен, что, если переговоры о перемирии завершатся успешно, перед самым прекращением огня стоит ожидать оживления боевых действий на различных участках фронта — обе стороны постараются улучшить свои позиции.

«Это будут локальные атаки, направленные на корректировку линий соприкосновения перед заключением соглашения. Но они точно не приведут к стратегическим изменениям», — резюмировал он.