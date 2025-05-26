20 человек погибли при ударе Израиля по школе в Газе

По меньшей мере 20 человек погибли в результате израильского удара по зданию школы в городе Газа, где находились перемещённые лица.

«Израильская атака унесла жизни 20 человек в школе в Газе», — пишет Reuters.

Кроме того, по данным агентства, десятки людей получили ранения.

Днём ранее в результате удара по дому в секторе Газа погибли два сотрудника Международного комитета Красного Креста (МККК).

Также сообщалось, что число погибших с начала эскалации конфликта в Газе приблизилось к 54 тыс.