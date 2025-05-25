США попросили Израиль отложить новую наземную операцию в Газе

США попросили Израиль отложить новую крупную военную операцию в секторе Газа, чтобы попытаться достичь соглашения с палестинским движением ХАМАС, сообщает Jerusalem Post, ссылаясь на два источника, знакомых с ситуацией.

"Запрос включал два основных пункта: отложить полномасштабные действия в Газе и позволить переговорам продолжаться параллельно с военными действиями", — отмечает издание.

Израильские чиновники, в свою очередь, дали понять, что если начнется полномасштабная наземная операция, Израиль не покинет захваченные районы даже в случае возможного соглашения.

Согласно информации газеты, власти США продолжают непрямые переговоры с ХАМАС.

Официально перемирие между Израилем и ХАМАСом закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за усилий посредников привлечь стороны к продолжению переговоров по урегулированию ситуации в Газе.

Ночью 18 марта Армия обороны Израиля возобновила авиаудары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки были продолжены из-за отказа ХАМАСа принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.

По данным минздрава сектора Газа, с 18 марта, когда Израиль вновь начал обстрелы, в Газе погибли более 3,7 тысячи человек, а более 10,7 тысячи получили ранения.