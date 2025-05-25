ВС России захватили американский заряд разминирования

В Курской области российские военные захватили американский переносной заряд разминирования MPLC Tactical Line Charge, сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

«Новый интересный трофей был захвачен в Курской области — американский переносной заряд разминирования MPLC Tactical Line Charge», — говорится в публикации.

Захваченный трофей включает в себя транспортировочный рюкзак с комплектом, состоящим из 30-метрового детонирующего шнура, содержащего 6 кг взрывчатого вещества.

Общая масса всего оборудования составляет около 13 кг.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС России захватили танк Т-80 с новым тактическим знаком ВСУ.