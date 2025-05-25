Жители Елабуги (Татарстан) сообщают о взрывах над городом и работе ПВО.

Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

«Беспилотники ВСУ пытаются атаковать Татарстан. Жители Елабуги сообщают о взрывах над городом и активной работе ПВО», — говорится в публикации.

По данным канала, взрывы в небе начали греметь примерно в 22:40 мск.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Нижнекамска введены временные ограничения.

Аэропорт Ярославля также не принимает и не отправляет рейсы.