В Конгрессе призвали вооружить Украину до зубов из-за взрывов в Киеве

Мирные переговоры не оказывают влияния на Россию, заявил в соцсети X конгрессмен-республиканец Дон Бэкон, комментируя ночные удары по Украине, в результате которых Киев подвергся одному из самых масштабных налетов с начала конфликта.

«Настало время честности... США и союзники должны вооружить Украину до зубов, максимально ввести санкции против России и конфисковать 300 миллиардов долларов зарубежных российских активов», — подчеркнул политик.

Спецпосланник Трампа призвал к прекращению огня после взрывов в Киеве

В ночь с 23 на 24 мая по Украине нанесли комбинированный удар. По словам российского военного корреспондента Евгения Поддубного, целями атаки стали предприятия военно-промышленного комплекса, места хранения оружия и стоянки боевой техники Вооруженных сил Украины. В частности, что под удар попал завод «Антонов», производящий беспилотные летательные аппараты.