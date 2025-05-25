В Кременчуге неизвестные напали на машину ТЦК

На Украине произошло нападение на представителей ТЦК. Трое гражданских набросились на них с молотком, но военкомам удалось скрыться. Пострадал только автомобиль ТЦК. Видео инцидента опубликовало издание «Страна».

Инцидент произошел в городе Кременчуг (Полтавская область).

На кадрах видно, как представители ТЦК в форме остановили людей для мобилизации в ВСУ. Они общаются с гражданскими, однако диалог быстро переходит в драку. Трое молодых мужчин атаковали военкомов, которые бросились бежать, и едва успели закрыться в своем автомобиле. Тогда гнев гражданских обрушился на машину.

«Побежали несколько человек, разбили машине зеркала и ударили молотком по лобовому стеклу», — пишет «Страна».

В итоге легковой автомобиль ТЦК спешно покинул место конфликта.

Ране сообщалось, что для усиления мобилизации в в четырех районах Полтавской области были введены новые меры.