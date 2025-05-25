РИА Новости: ВС России освободили Романовку в ДНР за два дня
Бойцы армии России смогли освободить населённый пункт Романовка в ДНР за два дня.
Об этом РИА Новости заявил командир штурмовой роты с позывным Ваня.
«Фактически за два — три дня противником была оставлена территория населённого пункта, он был выбит с применением артиллерии, танков и непосредственно пехоты», — рассказал военный.
При этом подготовка к операции по освобождению Романовки длилась примерно две недели.
25 мая в Минобороны России заявили, что российские войска освободили населённый пункт Романовка в Донецкой Народной Республике.
В ходе боёв за населённый пункт Романовка в ДНР принимали участие бойцы националистического полка «Азов»*, рассказал в интервью ТАСС штурмовик из мотострелкового батальона 68-го гвардейского танкового полка с позывным Ламбада.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда Российской Федерации от 02.08.2022.