Париж согласует строительство нового авианосца в 2025 году

Французские власти согласуют строительство нового авианосца в 2025 году, заявил начальник Главного штаба Военно-морских сил Франции адмирал Николя Вожур.

Об этом он сказал в беседе с Le Parisien.

«Логично предположить, что в 2025 году», — ответил адмирал на соответствующий вопрос.

По его словам, техническое задание уже составлено, а в настоящее время ведутся переговоры с производителями, «чтобы всё уложилось в финансовые рамки закона о военном планировании».

Ранее сообщалось, что американский предприниматель и миллиардер Илон Маск посмеялся над британскими ВМС после их сравнения с российским ВМФ.