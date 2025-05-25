Атака дронов по Украине 25 мая стала крупнейшей с начала СВО

Воздушная атака, которую ВС РФ провели по целям на Украине в ночь на 25 мая, стала крупнейшей с начала конфликта, пишет Reuters со ссылкой на собственные подсчеты.

Утверждается, что российские войска ночью выпустили 367 беспилотников и ракет по целям на Украине, в том числе в Киеве.

Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы России в ночь на воскресенье, 25 мая, нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК, которые выпускают для ВСУ компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатку и ракетное топливо, а также занимаются производством ударных дронов.

Под огонь также попали центры радиоразведки и спутниковой связи.

Все назначенные объекты поражены, цели удара достигнуты, заключили в военном ведомстве.