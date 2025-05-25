ЕС ожидает заявления США о сокращении войск в регионе

Евросоюз ожидает, что США в ближайшее время объявят о сокращении своего военного присутствия в Европе, пишут обозреватели Мориц Кох и Франк Шпехт в статье для Handelsblatt.

В марте 2025 года экс-командующий американской армией в Европе генерал в отставке Бен Ходжес назвал вывод военных вопросом времени.

По его словам, Пентагон финансирует сто тысяч военнослужащих в Европе в рамках трех программ: регулярного бюджета, Европейской инициативы сдерживания (EDI) и специальных средств для Украины.

«Высокопоставленные европейские дипломаты ожидают, что США объявят о сокращении своего военного присутствия в Европе в ближайшие месяцы — хотя пока неизвестно, когда и в каком количестве», — пояснили авторы статьи.

Напомним, что президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал европейские страны за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до пяти процентов от ВВП.