Губернатор заявил, что атаки БПЛА на Орловскую область стали более жестокими

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале сообщил, что атаки ВСУ на регион стали более жестокими.

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«Несмотря на переговорный процесс, враг еще больше ожесточился — только за май над Орловской областью сбито 248 БПЛА, 115 — за эту неделю», — написал чиновник.

Он добавил, что целью вражеских налетов являются предприятия и гражданские объекты. Глава области заверил, что лично контролирует ситуацию, а всем пострадавшим выплатят компенсацию и окажут помощь.

Прошлой ночью в Туле во дворе пятиэтажки упал украинский беспилотник. Остекление одного из подъездов дома серьезно пострадало, были частично разрушены и припаркованные рядом автомобили. Согласно официальным данным, зафиксированы повреждения в трех жилых домах. За ночь средства ПВО перехватили 110 БПЛА над 13 регионами РФ. В небе над Орловской областью сбили 16 дронов. По последним данным, во всех атакованных районах, кроме Тулы, нет разрушений и жертв.