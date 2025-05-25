Эксперт рассказал, откуда вражеские БПЛА атакуют Москву

Для атак на столичный регион Киев использует переделанные легкомоторные самолеты. Их запускают из разных украинских регионов. Об этом рассказал

основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев, пишет АиФ.

Кондратьев отметил, что точки запуска постоянно меняются, поскольку у дронов разная дальность. Сейчас они могут преодолевать до 2000 километров, что показали атаки на Мурманскую и Кировскую область.

Обычно используются переделанные в БПЛА легкомоторные самолеты. Так например произошло с двухместным самолетом «Аэропракт А-22». Он серийно производится на Украине с 90-х годов, и сейчас превращен в дрон дальнего радиуса действия.

«Такие беспилотники в сторону Москвы и других российских городов запускают из Одессы и других регионов Украины», — сказал Кондратьев.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что характеристики атаковавших Москву и Подмосковье дронов говорят о том, что они не могли прилететь с территории Украины. По его мнению, за атаками на столичный регион «стоят спящие ячейки».