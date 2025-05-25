В Германии заявили о подготовке России к большому наступлению

Вооруженные силы РФ готовят большое наступление в июне.

Об этом пишет немецкое издание Bild.

«Армия России извлекла уроки из войны с использованием беспилотников, произвела массу новых дронов и теперь хочет их использовать», — заявил, в частности, журналистам военный эксперт Нико Ланге.

По данным издания, наступление может затронуть территории Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей. Для этих целей уже подготовлены тысячи солдат, а также танки, отмечают в Bild. Кроме того, по словам военного эксперта, Россия активизировала атаки по украинским логистическим системам.

В Москве заявили об открытии на Украине второго фронта

Ранее стало известно о наступлении российских войск на город Северск в Донецкой народной республике (ДНР). На этом направлении уже Вооруженные силы РФ уже вошли в село Верхнекаменское.