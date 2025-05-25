Россия и Украина завершили обмен 1000 на 1000 по стамбульским договоренностям

Россия и Украина в воскресенье, 25 мая, завершили обмен пленными 1000 на 1000 по стамбульским договоренностям.

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Об этом сообщили в Минобороны.

"В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, за период с 23 по 25 мая российской и украинской стороной проведен обмен по формуле 1000 на 1000 человек", - заявили в ведомстве.

Освобожденные сегодня военные сейчас находятся в Белоруссии. Позже их доставят в Московскую область.

Накануне сообщалось об обмене 307 на 307. А 23 мая стороны обменялись пленными в формате 390 на 390 (270 военных и 120 гражданских).