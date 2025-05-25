ВС РФ нанесли удар по заводу «Артем» в Киеве, где производили детали для украинских ракет

Российские военные нанесли удар по цеху завода «Артем» в Киеве, где производили детали для украинских ракет, рассказал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. Об этом пишет РИА Новости.

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Ранее в Минобороны РФ сообщили о нанесении массированных комбинированных ударов высокоточным оружием морского, воздушного, наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по военным и военно-промышленным объектам на подконтрольной Киеву территории.

Лебедев пояснил, что в результате удара западное оборудование «если не уничтожено, то требует капитального ремонта, электроника и компьютерное сгорело».

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Кроме того, были уничтожены оборудование и расходные материалы в цеху, в штамповали корпуса для БПЛА и устанавливали двигатели на беспилотники.

«Расходные материалы и оборудование уничтожено. С ним несколько инженеров, в том числе иностранных», — уточнил координатор.

По мнению военных экспертов, силы ПВО противника истощились в последние месяцы, они не могут прикрыть даже важные стратегические объекты в столице Украины.