ВС РФ нанесли удар по заводу «Артем» в Киеве, где производили детали для украинских ракет

Удар нанесен по цеху завода «Артем» в Киеве, где производили детали для украинских ракет. Об этом в воскресенье, 25 мая, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Лебедев.

© Минобороны РФ

Поражено оборудование и инженеры, в том числе иностранные.

Новость дополняется.

Кроме того, российская армия 23 мая с помощью ракетного комплекса «Искандер» нанесла удар по контейнеровозу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в порту Одессы. Там находились порядка 100 контейнеров с военным грузом, в том числе с беспилотниками и разнообразными боеприпасами.

В США раскрыли неприятные для Украины последствия удара по Одессе

Ранее СМИ сообщили, что Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удары по ключевым украинским военным объектам высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами. Среди целей был завод «Арсенал», где хранились ракеты, не использованные украинскими войсками в период праздничного перемирия.