Хуситы очередной раз атаковали аэропорт Бен-Гурион в Израиле
Йеменские хуситы заявили об очередной ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле.
«Ракетные войска провели качественную военную операцию по нанесению удара по аэропорту Лод (Бен-Гурион) с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты», — говорится в Telegram-канале вооружённых сил движения.
По информации телеканала Al Masirah, цели были успешно достигнуты — миллионы граждан вынуждены были укрыться в бомбоубежищах.
Йеменские хуситы 22 мая также атаковали Бен-Гурион.