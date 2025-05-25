Хуситы очередной раз атаковали аэропорт Бен-Гурион в Израиле

Йеменские хуситы заявили об очередной ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле.

«Ракетные войска провели качественную военную операцию по нанесению удара по аэропорту Лод (Бен-Гурион) с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты», — говорится в Telegram-канале вооружённых сил движения.

По информации телеканала Al Masirah, цели были успешно достигнуты — миллионы граждан вынуждены были укрыться в бомбоубежищах.

Йеменские хуситы 22 мая также атаковали Бен-Гурион.