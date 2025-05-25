Афроамериканский наемник, воевавший за ВСУ, был ликвидирован при освобождении села Константинополь в ДНР, рассказал командир ударно-тактического отделения группы «Дальневосточные ветра» 29-й Гвардейской общевойсковой армии с позывным Фил. Об этом пишет РИА Новости.

Пресс-служба Минобороны РФ 9 марта сообщила, что подразделения группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Константинополь в ДНР.

«Был один наемник явный такой. Это была совместная работа с нашими штурмовиками, когда Константинополь уже «забрали» [освободили]. Где-то он там прятался в подвалах, и, получается, выбежал. Его наши разведчики заметили, мы по нему вылетели», — пояснил Фил.

Командир заметил, что боевику удавалось на протяжении десяти минут успешно уходить от преследования, перемещаясь по населенному пункту, но в итоге удар был нанесен рядом с его укрытием.

«Его, получается, посекло [ранило осколками], и он выбежал на дорогу. Выбежал прямо на наших штурмовиков. Штурмовики его «добрали» [ликвидировали]. Ну, это афроамериканец, у него винтовка SCAR-L, по-моему, бельгийская. Ну, не ожидали мы, что будут афроамериканцы», — уточнил Фил.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что на стороне ВСУ воюют наемники из Грузии, Великобритании, США, Канады и ряда других стран.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон рассказал, в свою очередь, что порядка 20% боевиков, которые вторглись в Курскую область, были иностранными наемниками. В частности, среди них были граждане Германии и Франции.