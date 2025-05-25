Более 100 граждан Франции принимают участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве наемников. Об этом пишет газета aif.ru со ссылкой на основателя французского подразделения «Нормандия-Неман», выполняющего задачи специальной военной операции (СВО) на стороне РФ, Сергея Мюнье.

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По его словам, в социальных сетях можно найти около 104 аккаунтов французов, которые присоединились к украинским войскам. Но, как сказал Мюнье, в реальности таких людей может быть порядка 200.

«К ним нужно добавить сотрудников спецслужб и военных из Сил специальных операций», — отметил он.

Командир «Нормандии-Неман» уточнил, что на Украину в основном приезжают французы, придерживающиеся ультраправых взглядов. Граждан с подобной позицией регулярно увольняют из армии республики.

«Это практиковалось еще при президенте [Франции] Жаке Шираке и продолжается до сих пор. Но на Украине ситуация другая. Там, наоборот, используют людей с националистическими взглядами», — подчеркнул Мюнье.

30 апреля российский лидер Владимир Путин сообщил, что некоторые граждане Франции участвуют в боевых действиях на Украине на стороне РФ. Он рассказал, что эти люди назвали свое подразделение «Нормандия-Неман».