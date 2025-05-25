Минобороны: в ДНР освобожден населенный пункт Романовка
Российская армия освободила населенный пункт Романовка в ДНР. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе проведения специальной военной операции на 25 мая 2025 года.
В военном ведомстве отметили, что к успеху привели активные действия группировки войск «Южная».
«Активными действиями подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Романовка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
Романовка расположена в Константиновском районе ДНР.
Также в ДНР нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Плещеевка, Северск, Серебрянка, Константиновка, Шевченко и Выемка.
Противник потерял до 260 военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии.
Уничтожены пять станций РЭБ, три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и четыре склада боеприпасов и материальных средств.