Минобороны: в ДНР освобожден населенный пункт Романовка

Российская армия освободила населенный пункт Романовка в ДНР. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе проведения специальной военной операции на 25 мая 2025 года.

В военном ведомстве отметили, что к успеху привели активные действия группировки войск «Южная».

«Активными действиями подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Романовка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Романовка расположена в Константиновском районе ДНР.

Также в ДНР нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Плещеевка, Северск, Серебрянка, Константиновка, Шевченко и Выемка.

Противник потерял до 260 военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Уничтожены пять станций РЭБ, три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и четыре склада боеприпасов и материальных средств.