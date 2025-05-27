Российские войска освободили Старую Николаевку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

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Населенный пункт перешел под контроль России благодаря активным и решительным действиям бойцов из подразделений "Южной" группировки войск, пояснили в оборонном ведомстве.

Операция по освобождению ранее прошла в Сумской области. Там военнослужащие "Севера" отбили населенные пункты Беловоды и Владимировка. Вместе с тем военные нанесли поражение скоплениям живой силы и техники десантно-штурмовой, двух механизированных бригад и бригады теробороны ВСУ в районах Яблоновки, Алексеевки, Садков, Писаревки и Осоевки.

До этого были освобождены еще три населенных пункта в ДНР – Романовка, Ступочки и Отрадное. Как уточняли в Минобороны, села были взяты под контроль в результате решительных действий подразделений группировок войск "Юг" и "Восток" соответственно.